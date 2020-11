’ میر ظفراللہ جمالی زندہ ہیں‘ صدر عارف علوی نے غلط ٹویٹ پر معافی مانگ لی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) صدر مملکت عارف علوی نے سابق وزیر اعظم میر ظفراللہ جمالی کے انتقال کا غلط ٹویٹ کرنے پر معافی مانگ لی۔

اب سے کچھ دیر پہلے صدر عارف علوی نے ٹویٹ کیا تھا کہ سابق وزیر اعظم میر ظفراللہ جمالی کا انتقال ہوگیا ہے۔ انہوں نے سابق وزیر اعظم کے اہلخانہ سے اظہار تعزیت بھی کیا۔

صدر مملکت کی جانب سے ٹویٹ آنے کے بعد تمام میڈیا نے اس خبر کو فالو کیا اور میر ظفراللہ جمالی کے انتقال کی خبر چلادی تاہم تھوڑی ہی دیر بعد عارف علوی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔

اپنے ایک اور ٹویٹ میں عارف علوی نے تصحیح کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنا پہلا ٹویٹ ڈیلیٹ کردیا ہے اور وہ اہلخانہ سے معافی مانگتے ہیں۔ عارف علوی نے بتایا کہ انہوں نے عمر جمالی سے بات کی ہے جنہوں نے تصدیق کی ہے میر ظفراللہ جمالی اس وقت وینٹی لیٹر پر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ انہیں جلد صحتیاب کرے۔

خیال رہے کہ سابق وزیر اعظم میر ظفراللہ جمالی کو اتوار کے روز دل کا دورہ پڑا تھا جس کے بعد انہیں ایف آئی سی ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ طبیعت خراب ہونے پر پہلے انہیں آئی سی یو شفٹ کیا گیا جہاں انہیں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا ہے۔

I have deleted the Tweet, based on wrong info with apologies to the family. Mir Zafrullah Jamali is on the ventilator. I talked to Omar Jamali who confirmed this. May Allah grant him immediate recovery.