صدر مملکت نے اپنی غلطی تسلیم کرلی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) صدر مملکت عارف علوی نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ بیٹے کی تقریب گورنر ہاؤس میں ہونا ایک غلط فیصلہ تھا۔

واضح رہے کہ صدر مملکت کے بیٹے اواب علوی بھی ڈینٹیل ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے چند روز قبل نجی کمپنی سے ڈینٹل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ایک معاہدے کی تقریب گورنر ہاؤس میں منعقد کی تھی جس میں صدر مملکت خود بھی شریک ہوئے۔تقریب کی تصاویر سامنے آنے پر صدر مملکت اور ان کے بیٹے کو تنقید کا نشانہ بنایا جارہا تھا۔جس پر اواب علوی نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ یہ تقریب علوی ڈینٹیل کلینک پر ہونا تھی مگر ساتھ ایک سکول ہے،صدر مملکت کی آمد کے باعث سیکیورٹی کے پیش سکول کے بچوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا جس کے پیش نظر تقریب گورنر ہاؤس میں کی گئی۔

تاہم اب اس معاملے پر صدر مملکت کی ٹویٹ سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اواب کے معاہدے کے لیے گورنر ہاؤس کو منتخب کرنا ایک غلط فیصلہ تھا۔

For the signing ceremony of an MOU between @DrAwab and his friend in my presence, the venue selection was a matter of poor judgment.