ننھی فینز نے نسیم شاہ کی تعریف کی تو شاداب خان بھی پیچھے نہ رہے ،دلچسپ ویڈیو وائرل

راولپنڈی (ویب ڈیسک) آل راؤنڈر شاداب خان بچیوں سے فاسٹ بولر نسیم شاہ کی تعریف سن کر اپنی بھی تعریف کروائے بغیر نہ رہ سکے۔

سوشل میڈیا پر شاداب کی ریسٹورنٹ میں چائے پیتے ہوئے ویڈیو وائرل ہورہی ہے جس دوران نسیم کی فین 3 بچیوں کو بھی پاس کھڑے شاداب سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

ویڈیو میں بچیوں کو شاداب سے نسیم شاہ کے حوالے سے پوچھتے دیکھا گیا جس پر شاداب نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو نسیم اچھے لگتے ہیں؟ اس پر بچیوں نے سر ہلا کر اقرار کیا۔

Two Naseem fangirls meeting Shadab… this is so cuteeee ????❤️ pic.twitter.com/BKhBYIOdhJ