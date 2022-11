پاکستان میں متاثرہ انٹرنیٹ سروس مکمل بحال، خرابی کہاں آئی تھی؟ تفصیل سامنے آ گئی

اسلام آباد (ویب ڈیسک) انٹرنیٹ کی بین الا قوامی سب میرین کیبل میں خرابی دور کردی گئی ہے۔

ترجمان پی ٹی سی ایل کے مطابق بین الاقوامی سب میرین کیبل اےاےای ون میں خرابی دور کردی گئی ہے۔ترجمان نے کہا کہ ملک بھر میں پی ٹی سی ایل کی سروسز مکمل طور پر بحال ہیں۔

Faults in the terrestrial segment of SEAMEWE-5 were repaired at 2 AM PST. Internet services are operational as per normal routine. https://t.co/03XmNIx2td