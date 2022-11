ذہنی طور پر مردہ قرار دیا جانے والا نوجوان 6مریضوں کی زندگیاں بچانے کا ذریعہ بن گیا

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر ذہنی طور پر مردہ قرار دے دیا جانے والا 25سالہ نوجوان 6مریضوں کی زندگیاں بچا گیا۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق انمول جین نامی یہ نوجوان ریاست اترپردیش کے شہر بھوپال کا رہائشی تھی، جس کا 17نومبر کو خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا اور ڈاکٹروں نے اسے ذہنی اعتبار سے مردہ قرار دے دیا۔

بھوپال کے سدھانتا ہسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر سبودھ ورشنے نے بتایا ہے کہ انمول کی فیملی کی طرف سے اس کے اعضاءعطیہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا چنانچہ اس کا دل، جگر، دونوں گردے، آنکھیں اور جلد بھوپال، اندور اور احمد آباد میں6 مریضوں کو عطیہ کر دئیے گئے ہیں۔

بتایا گیا ہے کہ انمول کرکٹ کا بہترین کھلاڑی تھا اور ڈی بی مال نامی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ بھوپال آرگن ڈونیشن سوسائٹی کے عہدیدار سنیل رائے کا کہنا تھا کہ انمول صحت مند نوجوان تھا۔ اس کے اعضاءبہترین حالت میں تھے، جن سے 6لوگوں کو نئی زندگی مل گئی۔

