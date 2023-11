امام الحق نے اہلیہ سے منسوب جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے خبردار کر دیا

لاہور (ویب ڈیسک) حال ہی میں شادی کے بندھن میں بندھنے والے قومی کرکٹ ٹیم کے بلے باز امام الحق نے اہلیہ انمول محمود سے منسوب جعلی سوشل میڈیا اکاونٹس کا انکشاف کیا ہے۔

روزنامہ جنگ کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کھلاڑی نے اپنے مداحوں کو اہلیہ کے حقیقی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں ایک انسٹا گرام اکاؤنٹ کا سکرین شارٹ شیئر کیا اور کیپشن میں لکھا کہ براہِ کرم نوٹ کیجیے کہ میری اہلیہ کے پاس سوائے اس انسٹا گرام اکاؤنٹ کے علاوہ کوئی ٹوئٹر یا دوسری سوشل میڈیا آئی ڈی نہیں ہے۔

Guys please note that my wife doesn’t have any Twitter/other social media IDs except this Instagram account. pic.twitter.com/cpqTfhTQgN