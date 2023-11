’’ اس وڈیرے کو میسج بھیجیں کہ پانی تمہارا پہنچ جائے گا کہیں اور ‘‘ بلوچستان سے آئی بچی کی شکایت، آرمی چیف نے موقع پر ہدایت جاری کردی

اسلام آباد(ویب ڈیسک)بلوچستان کے ضلع ڈیرہ مراد جمالی سے آئی بچی کی شکایت پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے موقع پر موجود عسکری حکام کو ہدایات جاری کردیں اور بچی کو دلاسہ دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں ۔

تفصیلات کے مطابق اس ملاقات میں آرمی چیف نے بچی کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے سوال کیا کہ آپ کا کون کمانے والا ہے اور کھانا پینا کیسے چل رہا ہے جس پر بچی نے جواب دیا کہ کوئی کمانے والا نہیں۔ بھائیو ں کے بارے سوال پر بچی نے بتایا کہ سب سے بڑی میں ہوں، بھائی چھوٹے ہیں۔

گھر بارے آرمی چیف نے استفسار کیا تو بچی نے بتایا کہ بلوچستان میں ہے، ہر چھ ماہ یا سال بعد سیلاب آتا ہے ، وہاں ایک وڈیرہ ہے، سیاستدان ہے جو جان بوجھ کر پانی چھوڑ دیتا ہے ، آرمی چیف نے ’اچھا ‘ کا جواب دیا اور پھر موقع پر موجود عسکری حکام کی طرف مڑے اور کہا کہ ’ یہ بتارہی ہے کہ ایک وڈیرہ ہے جو جان بوجھ کر ہماری زمینوں پر پانی چھوڑ دیتا ہے ، ’’ سینڈ میسج ٹو دیٹ وڈیرہ( اس وڈیرے کو پیغام بھیجیں ) کہ پانی تمہارا پہنچ جائے گا کہیں اور‘‘۔

🚨General Syed Asim Munir’s Zero Tolerance Policy



A daughter of a Martyr complained to the Army chief that a Wadera was releasing water onto their land.



Listen to the response of our Army Chief….@OfficialDGISPR #PakistanArmy #Pakistan #COAS #ISPR pic.twitter.com/zz516eJg3T