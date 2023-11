گائے گی دنیا گیت میرے ۔۔۔۔ ملکہ ترنم نور جہاں کی23ویں برسی منفرد انداز میں منانے کا فیصلہ

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن )،اپنی آواز کے سحر سے دنیائے موسیقی پر راج کرنے والی ملکہ ترنم نور جہاں کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 23 دسمبر کو 23 برس مکمل ہو جائیں گے۔ان کی 23 ویں برسی کے موقع پر نگراں حکومت نے انہیں منفرد انداز میں خراجِ تحسین پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ "ایکس "پر بیان میں نگراں وزیرِ اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے میڈم نور جہاں کو خراجِ تحسین پیش کرنے کا اعلان کیااور اپنی پوسٹ میں لکھا کہ"میڈم نورجہاں کی 23 ویں برسی کے موقع پر سرکاری ٹی وی پر یکم دسمبر تا 23 دسمبر تک ہر روز ان کی مقبول دھنیں پیش کی جائیں گی۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعے سے ہر روز رات 11 بجے میڈم کا ایک گانا نشر کیا جائے گا، ابھی اور بہت کچھ باقی ہے، جڑے رہیے"۔

Starting Friday, December 1, @ptv will air #MelodiesOfMadam #Noorjehan on her 23rd anniversary. We will dedicate one of her songs each day at 2300 hours (11 pm) till 23rd. There is more. Stay tuned. pic.twitter.com/eWeSvs4wMI