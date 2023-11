امام الحق نے بابر اعظم کی سوشل میڈیا پر کی گئی نصیحت کا جواب دےد یا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے اوپنر امام الحق نے سابق کپتان بابراعظم کی سوشل میڈیا پر کی گئی نصیحت کا جواب دے دیا۔

امام الحق 25 نومبر کو لاہور میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے۔ انکی شادی کی تقریبات میں قومی کرکٹرز نے بھی شرکت کی تھی جن میں دو سابق کپتان بابراعظم اور سرفراز احمد بھی شامل تھے۔بابراعظم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں امام الحق سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ ’’براہ کرم! اب اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارنے کی کوشش کریں، ہمیں بھول نہ جانا‘‘ ۔

Time to open your new innings of life @ImamUlHaq12!



Best of luck in the new journey. May it bring all the happiness in the world.



Please try to spend some time with your friends as well from now. Bhool na jana ???? pic.twitter.com/O4uOiKGeOa