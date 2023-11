قطرمیں جرمن صدر کے استقبال کوکوئی نہ آیا، مگر کیوں؟ جانیے

دوحہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) جرمن صدر فرینک والٹر اسٹینمیئر کا طیارہ طے شدہ وقت سے پہلے قطر ایئر پورٹ پر پہنچ گیا، جس کے باعث انہیں میزبانوں کا انتظار کرنا پڑا۔جرمن صدر قطر کے سرکاری دورے پر پہنچنے کے بعد طیارے کے دروازے پر ہاتھ باندھے 30 منٹ تک استقبال کرنے والوں کے منتظر رہے۔

ایئرپورٹ پر ریڈ کارپٹ بھی موجود تھا، اعزازی فوجی گارڈ بھی تھے لیکن صدر کا باضابطہ استقبال کرنے کےلیے کوئی قطری اہلکار موجود نہیں تھا۔

خیال رہے کہ جرمن صدر فرینک والٹر اسٹینمیئر حماس کے زیر حراست باقی جرمن یرغمالیوں کی رہائی کی کوششوں پر بات چیت کے لیے قطر پہنچے تھے۔

