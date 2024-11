  پاکستان کی ترقی کیلئے موثر بینکاری کاشعبہ کلیدی اہمیت کا حامل 

کراچی(پ ر) سینٹر فار اکنامک ریسرچ ان پاکستان الکیمی ٹیکنالوجیز اور پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کی جانب سے کراچی میں منعقدہ ایونٹ banking on our bamks aliging growth with develpment کے دوران یہ بات اجاگر کی گئی کہ جدت مالی شمولیت،ایس ایم ای قرضہ جا ت اور جدید بینکاری ضوابط پاکستان کے بینکاری شعبے کی کارکردگی میں بہتری کے لئے کلیدی عوامل ہیں تقریب میں ماہرین نے بینکاری شعبے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ معیشت کی ترقی ا ور خوشحالی کے لئے بینکوں کی کارکردگی کا صرف منافع اور ترقی کی شرح تک محدود رہنا کافی نہیں بلکہ اسے وسعت دینا ناگزیر ہے گورنر سٹیٹ بنک آف پاکستان جمیل احمد نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا بینکاری شعبہ خود کفالت اثاثوں کے معیار اور منائع کے لحاظ سے ملکی معیشت کی ترقی میں اہم کردا رادا کرنے کے لئے تیار ہے تقریب میں چیئرمین پی بی اے ظفر مسعود نے کہا پاکستان کے بینک ایک چیلجنگ ماحول میں کام کررہے ہیں جہاں 52 فیصد معیشت غیر دستاویزی ہے اور کئی شعبے ٹیکس کے دائرے سے باہر ہیں اس چیلنجز کے باوجود بینکنگ شعبہ خزانے میں نمایاں تعاون فراہم کررہا ہے۔

پینل مباحثوں میں ماہرین نے موجودہ چیلنجز اور اصلاحات کے ذریعے ان کے حل پر تفصیلی گفتگو کی۔