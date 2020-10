حارث رﺅف کا ون ڈے انٹرنیشنل ڈیبیو، کس لیجنڈ نے انہیں کیپ پیش کی؟ ویڈیو وائرل ہو گئی

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) فرنچائز لاہور قلندرز کی دریافت حارث رﺅف نے ٹی 20 کے بعد ون ڈے انٹرنیشنل میں بھی ڈیبیو کر لیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق حارث سہیل کو زمبابوے کیخلاف راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جا رہے پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میچ کیلئے قومی ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے باﺅلنگ کوچ اور مایہ ناز سابق فاسٹ باﺅلر وقار یونس نے انہیں کیپ پیش کی اور اس موقع پر دیگر ساتھی کھلاڑیوں نے انہیں مبارکباد پیش کی۔

