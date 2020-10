ترکی کے تیسرے اہم ترین شہر میں خوفناک زلزلہ،ہر طرف تباہی مچ گئی ترکی کے تیسرے اہم ترین شہر میں خوفناک زلزلہ،ہر طرف تباہی مچ گئی

ازمیر (ڈیلی پاکستان آن لائن) ترکی کے تیسرے اہم ترین شہر ازمیر اور استنبول میں شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق ترکی میں آنے والے زلزلے نے ہر طرف تباہی مچادی۔ ازمیر شہر میں عمارتیں لرز اٹھیں، کئی عمارتیں گر گئیں اور متعدد کو نقصان پہنچا ہے۔دوسری طرف ترکی کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق ازمیر کے علاقے سفری حصار سے 17 کلومیٹر دور بحیرہ ایجیئن میں 6.6 شدت کے زلزلہ کے جھٹکےمقامی وقت کے مطابق چار بجکر 51منٹ پر محسوس کئے گئے،زیر زمین زلزلے گی گہرائی 16.54 کلومیٹرریکارڈ کی گئی۔زلزلے سے کئی عمارتوں کے منہدم ہونے کی اطلاعات ہیں تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئیں۔انتظامیہ کی جانب سے امدادی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کردیا گیا ہے جبکہ زلزلے کے آفٹر شاکس کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔

Breaking: Multiple buildings have collapsed in Izmir, Turkey, after a magnitude 7.0 earthquake strikes near the area. pic.twitter.com/PQDIXQJv9a — PM Breaking News (@PMBreakingNews) October 30, 2020

ابھی تک کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھا جاسکتا ہے کہ لوگ عمارتوں کے ملبے میں پھنسے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔

Footage from the harbor in Izmir.pic.twitter.com/JPk4HuY1SC — Status-6 (@Archer83Able) October 30, 2020

ترکی میں آنے والے زلزلے کے جھٹکے یورپ اور افریقہ میں بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ بلغاریہ، یونان، لیبیا، برطانیہ اور مصر کو بھی ترکی میں آنے والے زلزلے نے لرزا دیا ہے۔

امریکن جیولوجیکل سروے کے مطابق ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 7 محسوس کی گئی ۔ اس کا مرکز ازمیر صوبے سے 17 کلومیٹر دور کا ساحلی علاقہ تھا۔

there was a powerful earthquake (6.6) in izmir, Turkey. about 20 apartments destroyed. sea level rises because of it. please, pray for them! A footage from moment of earthquake pic.twitter.com/Lit0EmjtXn — MAMA sucks ☾⁷ (@luvofgguk) October 30, 2020