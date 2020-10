کم عمری میں شادی کےخلاف قانون پر عملدرآمدکرائیں گے:بلاول بھٹو

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے کم عمری میں شادی کے حوالے سے جو قانون سازی کی ہے، اس پر عملدرآمد کیلئے ہر ممکن جدوجہد کریں گے۔

چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ سندھ حکومت کے اپنے دائرہ کار میں انصاف کی فراہمی کے لئے ہر ممکن اقدام اٹھائے گی۔

ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کم عمری میں شادی کے آرزو راجہ کیس کے فیصلے پر نظرثانی کیلئے عدالتوں سے رجوع کرے گی اور آرزو راجہ کیس میں اگر معزز عدالت کو شبہات ہیں تو انہیں دور کیا جائے گا۔

خیال رہے کہ سندھ اسمبلی میں کم عمری کی شادی کے حوالےسے قانون سازی کی گئی ہے، جس پر بلاول بھٹو کی جانب سے عملدرآمد کا یقین دلایا گیا ہے۔

GOS will approach the courts to review the #ArzooRaja underage marriage case, clear up any misunderstanding the honorable court may have, and do everything in their power to provide justice. We passed the law will continue to fight for it to be implemented.