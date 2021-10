کے ایم یو کے دوسکالر ز نے کیمسٹری اور فزیالوجی میں ایچ ڈی کر لی کے ایم یو کے دوسکالر ز نے کیمسٹری اور فزیالوجی میں ایچ ڈی کر لی

پشاور(سٹی رپورٹر)کے ایم یوآئی بی ایم ایس کے دو سکالرز نے فزیالوجی اور بائیوکیمسٹری کے مضامین میں پی ایچ ڈی کرلی ان سکالرز کی تحقیق جسمانی مشقت کے شوگر کے ممکنہ مریضوں پر اثرات اور جلدی امراض سے متعلق تھی دوماہ کے قلیل عرصے میں مختلف امراض پر چار پی ایچ ڈی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے،پروفیسر ضیاء الحق خیبر میڈیکل یونیورسٹی(کے ایم یو)پشاور انسٹی ٹیوٹ آف بیسک میڈیکل سائنسز کے دو سکالرز نے فزیالوجی اور بائیوکیمسٹری کے مضامین میں پی ایچ ڈی کر لی۔ ان دونوں سکالرز کا اوپن پبلک ڈیفنس گزشتہ روز کے ایم یو کے ملٹی پرپزہال میں منعقد ہوا جس میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر داکٹر ضیاء الحق،رجسٹرار پروفیسرڈاکٹر محمد سلیم گنڈاپور،ڈائریکٹر آئی بی ایم ایس ڈاکٹر عنایت شاہ،مختلف شعبوں کے سربراہان،فیکلٹی اور ایم فل وپی ایچ ڈی سکالرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔پہلا ڈیفنس شعبہ فیزیالوجی کی سکالر ڈاکٹرزوبیہ شاہ کاہوا جن کی تحقیق کا موضوع ؑ"Effects of Enhanced Physical Activity Anti Oxidant Status and Cardiometabolic Markers in Pre-diabeti Population" تھا۔ان کے سپروائیزرڈائریکٹر آئی بی ایم ایس ایسو سی ایٹ پروفیسرڈاکٹر عنایت شاہ جبکہ کو سپروازئیزراسسٹنٹ پروفیسر آئی بی ایم ایس ڈاکٹر عمر ملک تھے۔ڈاکٹرزوبیہ شاہ کی ڈیفنس کے بیرونی ممتحن پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمٰن لیاقت نیشنل میڈیکل کالج کراچی اور اندرونی ممتحن آئی بی ایم ایس کے ایسو سی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر محسن شاہ تھے۔ دوسری پی ایچ ڈی سکالر ڈاکٹر فوزیہ جن کا تعلق آئی بی ایم ایس کے بائیوکیمسٹری شعبے سے ہے کے تحقیق کا موضوع "Homozygosity Mapping and Mutational Analysis or Rare Human Herediatary Skin Disorders" تھا۔ ان کی سپروائیزرپروفیسر ڈاکٹر روبینہ نازلی جب کہ کوسپر وائیزر کسٹ کوہاٹ کے ایسو سی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر سعد اللہ خان تھے۔ ڈاکٹر فوزیہ کے بیرونی ممتحن کے فرائض پروفیسر ڈاکٹر مزمل احمد خان گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان نے انجام دیئے جب کہ ان کے اندرونی ممتحن ڈاکٹر احتشام کے ایم یو آئی بی ایم ایس تھے۔دریں اثناء وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق نے کامیاب ڈیفنس پر دونوں سکالرز کومبارک باد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ دو ماہ کے قلیل عرصے میں یونیورسٹی سے مختلف طبی مسائل پرچار پی ایچ ڈی کی تکمیل ان سکالرز کے ساتھ ساتھ ساری یونیورسٹی کے لیئے اعزاز کی بات ہے۔انہوں نے توقع ظاہر کی کہ دیگر سکالرز بھی مقررہ وقت سے پہلے پہلے اپنی تحقیق مکمل کرکے معاشرے کی خدمت میں اپنا کردارادا کریں گے۔آخر میں وائس چانسلر نے بیرونی ممتحمین کو یونیورسٹی کے سووینر پیش کیئے۔