پاکستان کی افغان کرکٹ ٹیم کے خلاف شاندار جیت، افغانستان کرکٹ بورڈ نے پی سی بی کیلئے پیغام جاری کر دیا 

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن)افغانستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان ٹیم کو فتح پر مبارکباد دی ہے۔

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے گروپ 2 میں سپر 12 مرحلے کے میچ میں پاکستان نے جیت کی ہیٹ ٹرک مکمل کرتے ہوئے افغانستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دی۔پاکستان نے 148 رنز کا ہدف بابر اعظم اور آصف علی کی شاندار بیٹنگ کی بدولت 19 اوورز میں مکمل کیا۔

پاکستان کی جیت پر افغان کرکٹ بورڈ نے ٹوئٹ کی ہے جس میں ان کا کہناتھا کہ ”پاکستان نے افغانستان کو پانچ وکٹوں سے شکست دیدی ، میچ کا فیصلہ 19 ویں اوور میں ہو گیا ، ہم پاکستان کرکٹ بورڈ کو مبارک باد پیش کرتے ہیں ۔“

Afghanistan lost to Pakistan by 5-wicket and concluded the match in the 19th over.

Congratulation @TheRealPCB