افغانستان کے بائولر راشد خان نے پاکستان کے خلاف میچ کے دوران بڑا اعزاز حاصل کر لیا

دبئی (ویب ڈیسک) افغان سپنر راشد خان ٹی ٹوئنٹی میں 100 وکٹیں حاصل کرنے والے چوتھے بولر بن گئے۔

افغانستان کے لیگ سپنر راشد خان نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں پاکستان کے خلاف میچ میں اہم سنگ میل عبور کرلیا۔ لیگ سپنر نے محمد حفیظ کو 10 رنز پر پویلین واپس بھیج کر اپنی 100ویں وکٹ مکمل کی۔

Afghanistan superstar @rashidkhan_19 becomes just the fourth player to take 100 wickets in men’s T20Is! ????#PAKvAFG | #T20WorldCup