مریم نواز نے افغانستان کے خلاف کامیابی دلانے والے آصف علی کی جگہ کس کو شاباش دے دی ؟ ٹویٹر پر نئی بحث چھڑ گئی، شہباز گل بھی میدان میں آ گئے 

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان نے گزشتہ روز افغانستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دیتے ہوئے ورلڈ کپ کے اگلے مرحلے میں اپنی نشست پکی کر لی ہے تاہم اس میچ میں آصف علی نے چار چھکے لگا کر کامیابی دلانے میں اہم کر دار ادا کیا جس کا ہر کوئی معترف ہے ۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز کا میچ ن لیگ کی نائب صدر مریم نوازشریف نے بھی دیکھا لیکن انہوں نے بھی آصف علی کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ٹویٹر پر پیغام جاری کیا لیکن شائد وہ غلطی سے آصف علی کی جگہ پر محمد آصف لکھ گئیں جس کی بدولت ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ پاکستان کے سابق باولر محمد آصف کو میچ پر شاباش دے رہی ہیں حالانکہ ان کا مقصد آصف علی ہی تھا۔

مریم نوازشریف نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ” کمال کر دیا محمد آصف،پاور ہٹنگ کا ایک شاندار مظاہرہ ، کیا اننگز تھی ، پاکستان کو ایک اور بہترین جیت دلانے کیلئے شکریہ ۔“

Wow! Muhammad Asif!! What an exhibition of power hitting!! What an innings!

Thank you for another glorious victory Team Pakistan ????????????