پاکستان میں کتنے لوگوں کی کورونا ویکسی نیشن مکمل ہو چکی ہے ، اسد عمر نے تعداد بتا دی 

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) وفاقی وزیر منصوبہ بندی و چیئرمین نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اسد عمر نے بتایا کہ اب تک چار کروڑ پاکستانیوں کی مکمل ویکسی نیشن ہو چکی ہے ۔ ہم اپنا ہدف پورا کریں گے ۔

نجی ٹی وی دنیا نیوز کے مطابق اسد عمر نے کہا کہ ہم نے رواں سال کے اختتام تک ملک بھر میں 7 کروڑ لوگوں کی مکمل ویکسی نیشن کرنے کا ہدف رکھا تھا جس میں سے اب تک 4 کروڑ لوگوں کی مکمل ویکسی نیشن ہو چکی ہے ، جلد ہی ہدف پورا کر لیں گے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں اسد عمر کا کہنا تھا کہ کورونا ویکسی نیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے ، اب تک سات کروڑ پاکستانیوں کو کم از کم ایک ڈوز لگ چکی ہے ۔

We continue to make progress to vaccinate Pakistan. The year end target for 2021 was 7 crore people vaccinated. Happy to report that 7 crore people have now recieved atleast 1 dose and 4 crore are fully vaccinated. With 2 months to go, will inshallah meet, and exceed, the target