’ یہ کونسی ایم این اے کی کرسی ہے ‘ افغانستان کے خلاف کامیابی کے بعد پریس کانفرنس کے آغاز سے قبل آصف علی کی جگت مارتے ہوئے ویڈیو وائرل 

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ٹیم کے مایہ ناز کھلاڑی آصف علی کی جارحانہ بیٹنگ کے ذریعے پاکستان کو نیوزی لینڈ اور افغانستان کے خلاف اہم میچوں میں فتح حاصل ہوئی ، اس ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ ان میں حِس مزاح بھی بھر پور ہے ۔

تفصیلات کے مطابق افغانستان کے خلاف میچ میں آصف علی نے چار چھکے لگا کر ایک اوور قبل ہی کھیل کو اختتام تک پہنچا دیا جس کے بعد انہوں نے بلے کی بندوق بنا کر سٹائل مارا جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر بے پناہ وائرل ہوئیں ، اس کے بعد انہوں نے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ’ میرے لائق کچھ اور ہے تو بتائیں ‘ ۔ ان کے اس جملے کو بھی پاکستانیوں کی جانب سے بے حد پذیرائی ملی اور میمز کا نیا دور شروع ہو گیا ۔

اب آصف علی کی ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو ئی ہے جو کہ انتہائی مختصر ہے لیکن ان کی جگت عوامی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے ، افغانستان کے خلاف کامیابی کے بعد جب آصف علی پریس کانفرنس کیلئے آئے تو سامنے بیٹھے صحافیوں میں سے کسی ایک نے کچھ کہا جس کی آواز زیادہ کلیئر نہیں ہے تاہم اس کے جواب میں آصف علی نے جگت ماری کہ ’ یہ کونسی ایم این اے کی کرسی ہے ‘ ۔

When you are a Celebrity And also a Fasalabadi ????????????????... Asif on fire ????

