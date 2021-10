دولہا بارات لے کر پہنچا تو حال میں تمام باراتی پاکستان افغانستان کا میچ دیکھنے میں مصروف ہو گئے ، پھر دولہا نے کیا کیا ؟ ویڈیو وائرل 

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستانی قوم کرکٹ کی بہت بڑی مداح ہے جس کا نظارہ آج کل ورلڈ کپ کے میچز میں دیکھنے کو مل رہاہے اور دوسری جانب پاکستانی ٹیم نے بھی شاندار فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا ہواہے ۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان نے ورلڈ کپ میں بھارت کو شکست دیتے ہوئے سفر کا آغاز کیا جس کے بعد نیوزی لینڈ کو ہار کا مز ہ چکھایا اور پھر گزشتہ روز سنسنی خیز مقابلے کے بعد افغانستان کو بھی ہرا دیا ۔ افغانستان کو شکست دینے کے بعد پاکستان کا ورلڈ کپ کے اگلے مرحلے میں داخلہ یقینی ہو گیاہے ۔ گزشتہ روز کے میچ کو بھی لوگوں نے خوب انجوائے کیا لیکن جو لطف اس میچ کا ایک دولہے کی بارات نے اٹھایا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔

سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں دولہا بارات لے کر شادی ہال پہنچا اور اس کے ساتھ رشتہ داروں اور قریبی لوگوں کی بڑی تعداد بارات کی صورت میں موجود تھی، ہال میں داخل ہونے کے بعد باراتیوں کی موجیں اس وقت لگ گئیں جب انہیں وہاں ایل سی ڈی پر پاکستان اور افغانستان کا میچ دیکھنے کو مل گیا ، اب تمام باراتی ایل سی ڈی کے گرد گھیرا بنا کر کھڑے ہوئے گئے اور میچ کو انجوائے کرنے لگے جبکہ دولہا صاحب بھی ان کے درمیان کھڑے گومگوں کی سی کیفیت کا شکار دکھائی دیئے ۔دولہے نے بھی باراتیوں کے ساتھ مل کر میچ دیکھنے پر اکتفا کیا۔

Its all happening in Pakistan.

Cricket fever on its peek..

Last night in a wedding hall..????

#PakvsAfg#AsifAli #T20WorldCup #BenStokes pic.twitter.com/M9EiTMTzJG