سنگل رن نہ لینے پر شاداب نے اپنے غصے کا کیسے اظہار کیا اور آصف علی نے انکو کیا جواب دیا؟ قومی ہیرو نے ساری کہانی خود ہی بیان کردی

سٹار بلے باز آصف علی نے کہا انہوں نے 18 ویں اوور کی آخری گیند پر جان بوجھ کر سنگل نہیں لیا تھا ۔

آصف علی کا کہنا تھا وہ آسان سنگل تھا مگر میں اگلا اوور پورا کھیلنا چاہتا تھا۔ جب شاداب خان نے سنگل نہ لینے پر غصے کا اظہار کیا تو میں نے جھوٹ بول دیا کہ ایمپائر سامنے آگیا تھا مجھے پتہ نہیں چلا۔ جب اوور شروع ہوا تو میرا پلان بس گیند کو مڈل کرنا تھا اور اللہ کا شکر اس میں کامیاب ہوا۔ ٹیم کا لمبی نیشن اسوقت بہت اچھا ہے سب ایک دوسرے کو سپورٹ کررہے ہیں۔ اصلی خوشی تب ہوگی جب ہم ورلڈکپ جیتیں گے۔

