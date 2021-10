"بلوچستان کو انصاف دو" مریم نواز نے ایسا ٹویٹ کردیا کہ تھوڑی ہی دیر بعد ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز نے موجودہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانے کیلئے بلوچستان کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا لیکن "غلطی" کا احساس ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد اسے ڈیلیٹ بھی کردیا۔

مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں میچ کے دوران جہاز پر "جسٹس فار بلوچستان" کا بینر لہرائے جانے کی ویڈیو شیئر کی اور کہا کہ "برائے مہربانی ، بلوچستان کو انصاف دو۔"

مریم نواز نے سمجھا کہ یہ موجودہ ٹی 20 ورلڈ کپ کی ویڈیو ہے لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ یہ اب کی نہیں بلکہ سنہ 2019 کے ون ڈے ورلڈ کپ کی ویڈیو ہے تو انہوں نے فوری طور پر اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کردیا۔

بعد ازاں اپنے ایک وضاحتی ٹویٹ میں مریم نواز نے کہا کہ انہوں نے بلوچستان سے متعلق اپنا ٹویٹ اس لیے ڈیلیٹ کیا کیونکہ کچھ عناصر اس کو غلط رنگ دے رہے تھے۔ وہ پیارے پاکستان میں حق تلفی کا شکار ہونے والے تمام لوگوں کے ساتھ کھڑی ہیں اور کھڑی رہیں گی۔

انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان ان کے دل کے قریب ہے اور جتنا بھی پراپیگنڈا کرلیا جائے اس کو تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ انہوں نے ایک بار پھر دہرایا "برائے مہربانی بلوچستان کو انصاف دیا جائے۔"

I deleted bcoz some known elements were misconstruing it. I stand for the rights of all those marginalized in my beloved ???????? and will continue to do so. Baluchistan is close to my heart. No amount of propaganda can change that. Justice for Balochistan pls ???????? https://t.co/cGC7HRpy3v