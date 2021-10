آصف علی کے چار چھکوں پر شہری کی سرائیکی میں کمنٹری، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)افغانستان کے خلاف ایک ہی اوور میں چار چھکے لگانے والے آصف علی دوسرے دن بھی سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ ز میں رہے۔

صارفین جہاں انکی مختلف میمز شیئر کررہے ہیں وہی ایک شہری نے چار چھکوں کی ویڈیو کے ساتھ اپنی سرائیکی زبان میں کمنٹری جاری کی ہے جس کو سوشل میڈیا پر خوب سراہاجارہا ہے اور صارفین کی جانب سے کہا جارہا ہے کہ اگلے میچز میں سرائیکی زبان میں کمنٹری کو بھی میچ کا حصہ بنایا جائے۔

You can enjoy it even if You don't know Saraiki Language.#PAKvAFG pic.twitter.com/BtNGARxbHm