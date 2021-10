"انگلینڈ ٹی 20 کی سب سے خطرناک ٹیم، صرف پاکستان ہی راستہ روک سکتا ہے" سابق انگلش کھلاڑی مائیکل وان کا دعویٰ

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) انگلینڈ کے سابق کھلاڑی مائیکل وان نے انگلش ٹیم کو ٹی 20 کی سب سے خطرناک ٹیم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا راستہ صرف گرین شرٹس ہی روک سکتے ہیں۔

انگلینڈ نے ٹی 20 ورلڈ کپ کے میچ میں روایتی حریف آسٹریلیا کو چاروں شانے چت کیا ہے۔ انگلش ٹیم نے کینگروز کو میچ میں آٹھ وکٹوں سے شکست دی اور ہدف 50 گیندیں پہلے ہی حاصل کرلیا۔

انگلش ٹیم کی اس شاندار کامیابی پر مائیکل وان نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ یہ فتح باقی ٹیموں کیلئے پیغام ہے کہ انگلینڈ سب سے بہترین اور تباہ کن ٹیم ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ انگلینڈ کا راستہ کون روک سکتا ہے؟ پھر خود ہی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس مرحلے پر ایسا لگتا ہے کہ انگلینڈ کا راستہ صرف پاکستان ٹیم ہی روک سکتی ہے۔

Now that is a message to the rest … England are the best team & most destructive … Whose going to stop them !?? Only #Pakistan look likely at this stage #T20WorldCup