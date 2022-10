"وقار احمد نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ، ان کی فیملی کو ٹارگٹ کرنا بند کریں" ارشد شریف کی بیوہ کا پیغام

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) مقتول صحافی ارشد شریف کی بیوہ جویریہ صدیق کا کہنا ہے کہ وقار احمد اور ان کی فیملی نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا اس لیے انہیں ٹارگٹ کرنا بند کیا جائے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں جویریہ صدیق نے کہا کہ ان کے شوہر ارشد شریف باقاعدگی کے ساتھ انہیں آڈیو اور ویڈیو کالز کرتے رہتے تھے، وہ کینیا میں بہت خوش اور پرسکون تھے، انہوں نے ہمیشہ ہی وقار احمد اور ان کی فیملی کی طرف سے زبردست مہمان نوازی کی تعریف کی۔ انہوں نے اپیل کی کہ اس شخص کی فیملی کو ٹارگٹ کرنا بند کیا جائے جس نے انتہائی مشکل وقت میں ارشد شریف کی مدد کی۔

خیال رہے کہ ارشد شریف کو اتوار کے روز کینیا میں گولیاں مار کر قتل کردیا گیا تھا۔ وہ پاکستانی بزنس مین وقار احمد کے پاس مقیم تھے۔ جس وقت ارشد شریف کو قتل کیا گیا اس وقت ان کے ساتھ وقار احمد کے بھائی خرم احمد بھی موجود تھے۔

Arshad and I was connected on daily basis he did audio and video calls regularly. He was so happy and relaxed in Kenya and always praised his host Waqar sb and family for such a great hospitality.

Stop targeting the family who helped @arsched in our difficult times. pic.twitter.com/6vUeiwNsF9