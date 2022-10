ٹی 20 ورلڈکپ، بھارتی اداکار نکول مہتا نے اپنی ہی قومی ٹیم پر مسلسل تنقید کرنے پر شعیب اختر کو آڑے ہاتھوں لے لیا

ممبئی (آئی این پی) بھارتی ڈرامہ انڈسٹری کے معروف اداکار نکول مہتا نے اپنی ہی قومی ٹیم پر مسلسل تنقید کرنے پر سابق فاسٹ بولر شعیب اختر کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔

شعیب اختر اکثر و بیشتر ہی قومی ٹیم کی مایوس کن کارکردگی پر کڑی تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں اور خیالات کا اظہار اپنے یوٹیوب چینل پر کرتے ہیں جس پر صارفین تبصرے بھی کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے نکول مہتا نے شعیب اختر کی تنقید پر اعتراض کیا ہے۔

بھارتی اداکار نے اپنی ٹوئٹ میں کہا 'شعیب اختر کو اپنے یوٹیوب کیرئیر کو برقرار رکھنے کے لیے قومی ٹیم کا استعمال کرتے دیکھنا ایک مضحکہ خیز چیز ہے۔

Bit of a joke to see Shoaib Akhtar run down his national cricket team to keep his YouTube career going. This maybe one of the most competitive sides to play for Pakistan in the last few years post transition.