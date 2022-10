عمران خان نے کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے لیکن اسد عمر نے لانگ مارچ کے شرکاء کو کیا بتایا؟ ویڈیو سامنے آگئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) گزشتہ روز لانگ مارچ کے دوران رات کے وقت عمران خان اچانک لاہور واپس آگئے تھے جس پر یہ خبریں سامنے آئیں کہ وہ مذاکرات کیلئے لاہور جا رہے ہیں تاہم تحریک انصاف کے چیئرمین نے ان خبروں کی تردید کی اور کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے بلکہ لاہور قریب ہے اس لیے وہ لاہور گئے ہیں، اگر وہ مذاکرات کریں گے تو ان میں ایک ہی مطالبہ رکھیں گے کہ انتخابات کی تاریخ دی جائے۔ اگرچہ عمران خان نے ٹویٹ کرکے مذاکرات کی خبروں کی تردید کی تھی لیکن تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل اسد عمر نے لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان ایک اہم ملاقات کیلئے لاہور گئے ہیں۔

اسد عمر کا کہنا تھا " خان صاحب کو آپ کو سمجھ آسکتا ہے، جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، بہت ہی اہم میٹنگ تھی لاہور، جس میں ان کو پہنچتا تھا، ان کو پیچھے سے واپس آنا پڑا ہے، آپ سب کیلئے انہوں نے پیغام بھیجا ہے، وہ سیاسی جدو جہد کرنے تو آ نہیں رہے ، وہ جہاد پر نکلے ہوئے ہیں۔"

اینکر پرسن کامران شاہد نے اسد عمر کی کنٹینر سے کی گئی تقریر کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا "عمران خان کے ٹویٹ کے برعکس اسد عمر نے انقلابی کارکنوں سے کہا کہ عمران کو آزادی مارچ سے نکلنا پڑا ، 'لاہور میں ایک اہم میٹنگ کی وجہ سے' عمران خان کا ٹویٹ صریح جھوٹ لگتا ہے اگر اسد عمر سچ بول رہے ہیں۔"

Contrary to Imran khan's tweet Asud Umer told the Inqalabi workers that imran had to leave the Azaadi March … "Due to an important meeting in Lahore" Imran khan's tweet seems to be a blatant lie if Asud Umer is telling the truth ' !!