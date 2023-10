ٹریکٹر پر سٹنٹ کرتے شخص کو ٹریکٹر نے ہی روند ڈالا، ویڈیو وائرل

چندی گڑھ (ویب ڈیسک) پڑوسی ملک بھارت کی ریاست پنجاب کے شہر گرداس پور میں ایک میلے کے دوران ٹریکٹر پر کرتب کے دوران 29 سالہ شخص جاں بحق ہوگیا۔

سامنےآنیوالی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ٹریکٹر بغیر ڈرائیور ہی چل رہا ہوتا ہے اور جب آنجہانی شخص ٹریکٹر پر چڑھنے کی کوشش کر تا ہے تو گر جاتا ہے جو اسی ٹریکٹر کے نیچے روندا جاتا ہے ، آنجہانی شخص کی شناخت سکھمندیپ سنگھ کے نام سے ہوئی ہے اور اس سارے واقعے کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے ۔

Man dies while performing #tractor #stunt in #villege #mela in #punjab

ਸੁਖਮਨ ਠੱਠਾ ਰਾਤ 28/10/23 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਾਰਚੂਰ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪ ਉਤਰ ਗਿਆ ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਰੇਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਪੈਰ ਆਪ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦੇ ਸਟੰਟ ਮੇਲਿਆਂ ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ pic.twitter.com/MWsJYmbjHe