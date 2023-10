طارق جمیل کے بیٹے کا انتقال لیکن اس تصویر میں موجود یہ شخص کون ہے ؟ حقیقت سامنے آ گئی 

ریاض (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کے معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل نے گزشتہ شب لمبا عرصہ ڈپریشن کا شکار رہنے کے بعد خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی، اس غم کے موقع پر کچھ میڈیا رپورٹس میں مندرجہ بالا تصویر کا استعمال کیا جاتا رہا جو کہ طارق جمیل کے بیٹے کی نہیں ہے ۔

تفصیلات کے مطابق مندرجہ بالا تصویر میں موجود شخصیت کا نام بھی عاصم جمیل ہی ہے ، نام میں مماثلت کے باعث اکثر یت انہیں مولانا جمیل کا صاحبزادہ سمجھ بیٹھی لیکن در حقیقت یہ شخص سعودی عرب میں رہائش پذیر ہے اور وہیں پر کاروبار کرتا ہے ۔ انہوں نے جب اپنی تصویر مولانا طارق جمیل کے بیٹے کے طور پر پیش کیئے جاتے ہوئے دیکھی تو فوری ٹویٹر پر رد عمل جاری کرتے ہوئے وضاحت کی۔ ان کا اپنے پیغام میں کہناتھا کہ ” میں الحمدللہ ٹھیک ہوں ، میری تصویر کو میڈیا میں مولانا طارق جمیل کا بیٹا تصور کرتے ہوئے استعمال کیا جارہاہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے ، میں ان کا بیٹا نہیں ہوں، آپ کا سمجھنے کیلئے شکریہ۔“

Clarity - News Alert!!



I am alhamdulil Allah fine.



My photo has been wrongly picked by media for the news of Maulana Tariq Jameel son.



Thank you for your understanding and cooperation in this matter. https://t.co/moaGuwDTGF