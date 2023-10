دنیائے کرکٹ کے لیے افسوسناک دن، سری لنکن 'چاچا کرکٹ، انتقال کر گئے

کولمبو(ڈیلی پاکستان آن لائن)کرکٹ فین بن کر شہرت پانے والے سری لنکن 'چاچا کرکٹ ، انتقال کر گئے۔ سری لنکن فین پرسی ابی سیکرا جن کا پیار سے 'انکل پرسی ، کہا جاتا ہے ۔ انکل پرسی 87سال کی عمر میں آج انتقال کر گئےقابل ذکر بات یہ ہے کہ، سری لنکا کرکٹ (SLC) نے ستمبر میں پرسی کو 50 لاکھ روپے پیش کیے تاکہ ان کی صحت اور اچھی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد ملے۔پرسی کو سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کے سب سے پرانے سپورٹر کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جس نے 40 سال سے زیادہ عرصے تک اپنی قوم کی حوصلہ افزائی کی۔

Sad, sad day not just for Sri Lankan but entire cricket community! Uncle Percy has passed away after a prolonged illness