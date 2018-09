پنجاب یونیورسٹی لائبریری بک کلب کے زیر اہتمام خصوصی تقریب پنجاب یونیورسٹی لائبریری بک کلب کے زیر اہتمام خصوصی تقریب

لاہور( ایجوکیشن رپورٹر) پنجاب یونیورسٹی لائبریری بک کلب کے زیر اہتمام خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں چیف لائبریرین ڈاکٹر محمد ہارون عثمانی،اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ انگلش لینگوئج اینڈ لٹریچر شاہزیب خان، فیکلٹی ممبران اور طلباؤ طالبات نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر محمد ہارون عثمانی نے طاہرہ اقبال کے اردو ناول ’نیلی بار‘ پر تنقیدی جائزہ و دیگر تفصیلات بیان کی جبکہ شاہزیب خان نے ششی تھروڑ کی تاریخی انگریزی تحریر 'An Era of Darkness: The British Empire in India'پر روشنی ڈالی۔

