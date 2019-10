ملیحہ لودھی انتہائی بد تمیز تھیں ، پھر بھی عمران خان نے انہیں کیوں برداشت کیا؟ حیران کن دعویٰ سامنے آگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر صحافی شاہین صہبائی نے ملیحہ لودھی کوعہدے سے ہٹانے اور منیر اکرم کو اقوام متحدہ میں پاکستان کا مستقبل مندوب بنائے جانے کو وزیراعظم عمران خان کا احسن فیصلہ قراردیاہے ۔

اپنے ایک ٹوئٹ میں شاہین صہبائی نے کہا کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کا رویہ نہایت غیر مہذبانہ تھا اور وہ اپنے سینئرز اور جونیئرز کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بہت خود غرض واقع ہوئی ہیں ۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ سے واپسی تک ان کو برداشت کیالیکن پاکستان واپس آتے ہی عمران خان نے وہ فیصلہ کیا جوان کوکرنا چاہئے تھا ۔

شاہین صہبائی نے منیر اکرم کی اقوام متحدہ میں بطور مستقل مندوب تقرری کوخوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ بلاشبہ وزیر اعظم کا یہ ایک قابل تحسین فیصلہ ہے ۔

