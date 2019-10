موجودہ حکومت نے ٹیکس اکٹھا کرنے کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے، ٹیکس وصولیوں میں کتنے فیصد اضافہ ہوگیا؟ شبر زیدی نے اعلان کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئر مین ایف بی آر نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں مطلو ٹیکس ہدف کا 60فیصد ٹارگٹ پورا کرنے کا دعویٰ کیاہے ۔

اپنے ایک ٹوئٹ میں چیئر مین ایف بی آر شبر زیدی نے کہا کہ ایف بی آر نے مالی کے سال کی پہلے تین ماہ کے ہدف کانوے فیصد سے زائد ٹیکس اکٹھا کرلیاہے ۔انہوں نے کہا کہ ایف بی آرنے ستمبر 2019کے آخرتک اپنے مطلوبہ ہدف کا 90فیصد جارحانہ حکمت عملی کے تحت پورا کیا ہے ۔

چیئر مین ایف بی آر کا کہنا تھا کہ ٹیکس کے حوالے سے مزید مثبت پیش قدمی متوقع ہے ۔انہوں نے کہا کہ اکٹھی کی گئی ٹیکس کی رقم میں پچھلے سال کے 15ارب کے ریفنڈ ز بھی شامل ہیں۔

Alhumdullilah, tax collection upto 90 percent of highly aggressive target for quarter ended September 30, 2019 has been achieved. Collection is Rs 960 billion. Some more positive adjustment is expected. Furthermore this amount excludes refunds of past years of 15 billion.