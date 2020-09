کویت کے امیر کے انتقا ل پر آرمی چیف کا اظہار افسوس 

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن )کویت کے امیر شیخ صباح الاحمد الصباح کے انتقال پر چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افسوس کا اظہار کیا ہے ۔ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے خاندان کو اس نا قابل تلافی نقصان پر صبر جمیل اور ہمت عطا فرمائے ۔

General Qamar Javed Bajwa,#COAS, expressed heartfelt condolence on the sad demise of Amir of State of Kuwait, HH, Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. “May Allah Almighty bless his soul and give strength to the bereaved family to bear this irreparable loss, Ameen” COAS.