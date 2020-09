کارفرسٹ نے ملتان میں اپنے آپریشنز کا آغاز کر دیا کارفرسٹ نے ملتان میں اپنے آپریشنز کا آغاز کر دیا

ملتان(پ ر)ممبر قومی اسمبلی مخدوم زین قریشی اور کارفرسٹ کے سی ای او راجہ مراد خان نے ملتان میں کارفرسٹ آپریشنز کا افتتاح کردیا۔ پریس کے ممبروں سے بات کرتے ہوئیزین اور مراد دونوں نے ٹیک کمپنیوں کے لئے ملازمت کے پائیدار مواقعوں کے بارے میں بات کی۔ کارفرسٹ کے سی ای او نے پریس کے ممبروں کے ساتھ کمپنی کا وژن، خدمات اور مصنوعات شیئر کیں۔ مخدوم زین قریشی، ممبر قومی اسمبلی نے کہا: ''ملتان میں استعمال شدہ گاڑیوں کی انڈسٹری کو درپیش سب سے بڑا چیلنج قابل اعتماد ذرائع اور فوری ادائیگی تھا، کارفرسٹ براہ راست ان مسائل کو دھوکہ دہی کے کسی بھی عنصر کو ختم کرنے کے ساتھ حل کرتا ہے۔ فوری معائنہ اور ادائیگی کا نظام۔ عصر حاضر کی دنیا کو ان تمام وجوہات کی بنا پر ہمارے مسائل کے ڈیجیٹلائزیشن اور جدید حل کی ضرورت ہے، ہم ملتان میں کارفرسٹ کا خیرمقدم کرتے ہیں اور ان کی خوشحالی کے لئے دعا گوہیں۔ "پریس کے ممبروں سے بات کرتے ہوئے، راجہ مراد خان، سی ای او اور شریک بانی کارفرسٹ، نے کہا، ''کارفرسٹ، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، اور گجرات کے ساتھ، پورے پاکستان میں ترقی اور توسیع کا بتدریج نظریہ رکھتا ہے۔ ہم کارفرسٹ کی قابل بھروسہ خدمات کی زبردست مانگ کے جواب میں ملتان آئے ہیں۔ ملتان میں لوگ اپنی گاڑیوں کا معائنہ، قیمت، اور ایک ہی چھت کے نیچے فروخت کرنے کے قابل ہوسکیں گے، جو ایک گھنٹہ میں اپنی کار کی پوری ادائیگی وصول کریں گے۔"

کارفرسٹ ہمارے صارفین کی زندگی کو آسان بنانے اور جدت کے ذریعے پاکستان کی استعمال شدہ گاڑیوں کی انڈسٹری کو مستقل طور پر آگے بڑھانے اور پاکستان کے سب سے قابل اعتماد استعمال شدہ گاڑیوں کے ٹریڈنگ پلیٹ فارم کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں ملتان کے لئے شفافیت، ضابطے کی فراہمی، فوری ادائیگی، محفوظ منتقلی، اور پریشانی سے آزاد تجارت کرکے تبدیلی لانے پر فخر ہے۔

ملتان میں کارفرسٹ ریجنل آفس میں ایک پریس کانفرنس میں،جناب زین قریشی اورجناب راجہ مراد خان نے ملتان میں کارفرسٹ کے توسیعی منصوبوں کا اشتراک کیا، جس سے دیگر ٹیک کمپنیوں کی پیروی کی راہ ہموار ہوگی۔ راجہ مراد خان نے اظہار خیال کیا کہ سیملیس انفراسٹرکچر حل تیار کرنے کی ضرورت ہے جو ٹیک کمپنیوں کو ایسے معاملات کا مقابلہ کرنے کے قابل بنائیں جو کام کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں جیسے بجلی، ڈیٹا نیٹ ورک کی خدمات، اور انٹرنیٹ رابطے جیسے کام۔

میڈیا بریفنگ میں مینجمنٹ ٹیم کارفرسٹ، عوامی تقاریب کی آفیشل حفظان صحت کے شریک پارٹنر، لائف بوائے، اور ملتان پریس کے ممبران نے شرکت کی۔

کارفرسٹ پاکستان کا سب سے قابل اعتماد استعمال شدہ گاڑیوں کی ٹریڈنگ کا پلیٹ فارم ہے جس نے کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، اور حیدرآباد میں استعمال شدہ گاڑیوں کی تجارت کے طریقے میں انقلاب برپا کردیا۔ کارفرسٹ نے استعمال شدہ گاڑیوں کی مارکیٹ کو قواعد و ضوابط، شفافیت، فوری ادائیگی، محفوظ منتقلی کی پریشانی سے آزاد تجارت کے حل پیش کیا ہے۔ اب آپ کی کار بیچنے کا تیز ترین طریقہ ملتان پہنچ گیا ہے، اب آپ 45 منٹ میں اپنی گاڑی بیچ سکتے ہیں!

٭٭٭

For further, press and publicity queries, please contact,

CarFirst

Anam Toseef, anam.toseef@carfirst.com or Falak R Gondal, falak.gondal@carfirst.com

Syntax Communications (On Behalf of CarFirst)

Faisal Mushtaq: 0321-2431568

Sheeraz Mohiuddin: 0333-2235774