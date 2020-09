انفینکس کا زیرو 8کے اجراء کیلئے عاطف اسلم کے ساتھ اشتراک انفینکس کا زیرو 8کے اجراء کیلئے عاطف اسلم کے ساتھ اشتراک

اسلام آباد(پ ر) پاکستان کے سب سے زیادہ فروخت ہونے والے اسمارٹ فون برانڈInfinix اپنے جدید ترین فلیگ شپInfinix Zero 8 متعارف کروانے کیلئے تیارہے جس کیلئے نامور پاپ میوزک اسٹارعاطف اسلم کے ساتھ اشتراک کیا گیاہے۔ اس برانڈ کا شمارملک کے سب سے زیادہ پسندیدہ ناموں میں ہوتا ہے جس کے مقبول ترین Zero 8کیلئے پاکستان بھر میں بے چینی کے ساتھ انتظارکیا جارہاہے۔پاکستان کے شہرت یافتہ موسیقار اور دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے عاطف اسلم Infinixفیملی کے ساتھZero 8کیلئے آفیشیل برانڈ ایمبسیڈرمنسلک ہوگئے ہیں۔یہ اشتراک Infinix کی مارکیٹ پوزیشن میں اضافے اور مارکیٹ میں تخلیق، آزادی اور عظمت کی پروڈکٹ پیش کرنے کے تصور کو اجاگر کرے گا۔ نامور موسیقاروگلوکار کا Infinixکے ساتھ اشتراک دنیا کیلئے ہماری جدید ترین ٹیکنالوجیز اور پروڈکٹس کی قدروقیمت میں اضافہ کا سبب ہوگا جو لوگوں کی زندگیوں کو بھرپور لطف فراہم کرتی ہیں۔"ہمیں بہت خوشی ہے کہ عاطف اسلم Infinix فیملی میں ہمارے جدید ترین فلیگ شپ کیلئے برانڈایمبیسیڈر بن گئے ہیں اور ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں " یہ کہنا تھا Infinixپاکستان کے سی ای او جو ہو(Joe Hu) کا، انہوں نے مزید کہا"ہم اپنے اپنے صارفین کے ساتھ گہرے تعلقات استوار رکھنے کے خواہشمند ہیں جو انتہائی بلندی R&Dسے شروع ہوتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ صارفین کیا چاہتے ہیں اور ہمارا مقصد ان کی توقعات کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ اسی بناء پر Infinix پاکستانیوں کا نمبر1انتخاب ہے۔"شاندار Zero 8،Android v10 سسٹم پر کام کرتا ہے اور MediaTek Helio G90T چپ سیٹ،128 GB ROM اور 8 GB RAMسے آراستہ ہے۔

یہ طاقتور امتزاج صارفین کو بہتر رفتار اور مجموعی طور پر ڈیوائس کی اعلی کارکردگی کے ساتھ ساتھ تیزی سے اپ لوڈ اور ڈاؤن لوڈ کی سہولت فراہم کرے گا۔اس کے علاوہ اس میں 90Hz Full HD+ Display اور G90T processor ہے جس سے آپ کو ملتی ہے اسکرین پراضافی کارکردگی اور کیمرے کیلئے زیادہ وسیع اینگل، الٹرا وائڈ اینگل اور ریئر کیمرے مع پچھلی جانب 64 MP اورسامنے48 MP جو فوٹو گرافی کا نیاتجربہ فراہم کرے گا۔توقع ہے کہ Infinix Zero 8 جلد ہی 35,000روپے سے 40,000روپے کی مناسب قیمت میں پیشگی آرڈر کیلئے Daraz پر دستیاب ہوگا۔

Infinix کے بارے میں

Infinix موبائل 2013میں خصوصی طور پرنوجوان نسل کیلئے متعارف کروایا گیا جو آن لائن دستیاب ہونے والا سب سے پہلا اسمارٹ

فون برانڈ ہے۔ "THE FUTURE IS NOW" کے مرکزی خیال پر مبنی Infinix کا مقصد صارفین کوعام لوگوں سے ہٹ کر منفرد دکھائی دینے کا موقع دینا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ وہ حقیقت میں دوسروں سے جدا ہیں۔Infinix کا عزم صارفین کو اعلیٰ ترین ٹیکنالوجیز، بولڈ اور اسٹائلش ڈیزائنز کی فراہمی ہے جوان کو جدید طرز زندگی سے ہم آہنگ رکھے۔

Infinix کے پورٹ فولیو میں پانچ پروڈکٹ لائنز ZERO، NOTE،HOT ، S اور اسمارٹ شامل ہیں جو صارفین کو متنوع ٹیکنالوجیزاپنانے اور باوقار طرز زندگی اختیار کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ Infinix دنیا کے 30سے زیادہ ممالک میں موجود ہے جن میں افریقہ، لاطینی امریکہ، مشرق وسطیٰ، جنوب مشرقی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے ممالک شامل ہیں۔مزید معلومات کیلئے برائے مہربانی http://www.infinixmobility.com/ وزٹ کریں۔.

