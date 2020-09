سوشل میڈیا پر اداکارہ ہانیہ عامر کی منگنی ، اداکارہ حیران پریشان 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کی معروف اداکارہ ہانیہ عامر کی گزشتہ روز ٹویٹر پر ’ منگنی ‘ کروا دی گئی جس نے ہر کسی کو ہی ورطہ حیرت میں ڈال دیا تاہم آج اداکارہ کا بیان بھی سامنے آ گیاہے جس میں وہ نہایت حیران دکھائی دے رہی ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز ٹویٹر پر یہ ایک ٹرینڈ ” #منگنی_مبارک_ہانیہ“ نہایت مقبول رہا ، اس میں اداکارہ ہانیہ عامر کے مداحوں اور چاہنے والوں نے منگنی پر مبارک باد دینا شروع کر دی تاہم وہ اس سب سے بے خبر تھیں لیکن جب انہوں نے صبح اٹھ کر دیکھا تو ان کے بھی ہوش ہی اڑ گئے ۔

اداکارہ ہانیہ عامر نے ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ” گزشتہ دو دونوں سے ٹویٹر پر مجھے بہت ہی زیادہ نوٹیفکیشن آ رہے تھے ، میں نے اپنے دوستوں کوبتایا کہ بہت نوٹیفکیشن آ رہے ہیں لیکن میں چیک نہیں کروں گی کیونکہ میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیںہے کہ جس پر رلوگ بات کریں ،جب میں نے صبح اٹھ کر دیکھنے کا فیصلہ کیا تو میں حیران ہی رہ گئی ، ٹویٹر پر ” منگنی مبارک ہانیہ “ ٹرینڈ کر رہا تھا اور کچھ وقت تو یہ پہلے نمبر پر بھی رہا ، آپ سب کا مجھے مبارک دینے پر شکریہ ، میںبہت خوش ہوں ، ویسے میں تو آپ کے اس عمل پر حیران ہی رہ گئی ہوں ۔“

#منگنی_مبارک_ہانیہ

So finally here is hania's reaction after seeing this trend ???????? pic.twitter.com/P8FOOqKy9e