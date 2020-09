ہمیں ماضی میں رہنے کےبجائےماضی سےسیکھناچاہے:وزیراعظم عمران خان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ماضی سے سیکھناچاہے لیکن ماضی میں نہیں رہناچاہیےاورہمیں بہتر مستقبل کا انتظارکرنا چاہیے۔

وزیراعظم عمران خان نے مائیکروبلاگنگ ویب سائیٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ افغان مفاہمتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کے ساتھ ملاقات تعمیری رہی، ملاقات میں دلچسپ اور مفید بات چیت ہوئی ، انہوں نے کہا کہ ہمیں ماضی میں رہنے کے بجائے ماضی سے سیکھنا چاہیے اور بہتر مستقبل کا انتظار کرنا چاہیے۔ وزیراعظم عمران خان نے مزید کہا کہ افغان مفاہمتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کے لیے ان کے مشن میں کامیابی کے لیے دعاگوہوں۔

خیال رہے افغان مفاہمتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹرعبداللہ عبداللہ پاکستان کے دورے پر ہیں ،انہوں نے صدرمملکت، وزیراعظم اور دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی ہیں۔

Enjoyed meeting Dr Abdullah Abdullah, Chairman HCNR of Afghanistan. We had a very interesting conversation: theme being the Past is an invaluable teacher to learn from but not to live in. We must look forward towards the future. I wish him all the success in his mission.