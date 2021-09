گلوکارہ شکیرا پر جنگلی خنزیروں کا حملہ ، بیگ اٹھا کر جنگل میں لے گئے

بارسلونا (ویب ڈیسک) عالمی شہرت یافتہ کولمبین گلوکارہ شکیرا پر بارسلونا کے ایک پارک میں جنگلی خنزیروں نے حملہ کردیا۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق شکیرا کا کہنا ہے کہ وہ بارسلونا کے ایک پارک میں اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزار رہی تھیں کہ اچانک سے دو جنگلی خنزیروں نے ان پر حملہ کیا ،خوش قسمتی وہ اور ان کا بیٹا محفوظ رہا۔44 سالہ گلوکارہ نے دعویٰ کیا کہ جنگلی خنزیر ان پر حملہ کرنے کے بعد ان کا بیگ لیکر جنگل میں لے گئے ۔

Plot twist: The wild pigs that attacked Shakira are actually reincarnated Shakifans who were looking for the new album. pic.twitter.com/7d8MiIuHwP