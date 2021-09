پاک فوج کا آپریشن ، کالعدم تنظیم کا کمانڈر ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن سکندر شہید 

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاک فوج نے ٹانک میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیئے گئے آپریشن میں کالعدم تنظیم کے کمانڈر کو ہلاک کر دیاہے تاہم فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن سکندر شہید ہو گئے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق 27 سالہ کیپٹن سکندر شہید کا تعلق پاکپتن سے ہے ، آپریشن دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا ، آپریشن کے دوران کالعدم تنظیم ٹی ٹی پی کا کمانڈر خوازہ دین عرف شیر خان ہلاک ہو گیا ہے جبکہ دہشتگردوں کی خفیہ پناہ گاہ سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیاہے ۔

ٹویٹر پر میجر عادل راجہ نے پیغام جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ” شہید کیپٹن سکندر 134 لانگ کورس سے پاس آوٹ ہوئے اور انہوں نے فرض کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش کیا ۔

ٹانک میں انٹلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے کیپٹن سکندر سہیل (134 لانگ کورس) نے کل رات شہادت کو گلے لگا لیا۔

اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے آمین اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ثم آمین۔

اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے۔...

A son a day is the cost we pay for #Pakistan pic.twitter.com/qPhZC3lKQJ