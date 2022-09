دنیا نے بلیو اکانومی کے کردار کو مکمل طور پر استعمال نہیں کیا،ظفر مسعود دنیا نے بلیو اکانومی کے کردار کو مکمل طور پر استعمال نہیں کیا،ظفر مسعود

لاہور(خصوصی رپورٹ)"Pathways to a Sustainable Blue Economy: Role of Financial Institutions" رپورٹ کے اجراء کی تقریب کا انعقاد باہمی طور پر سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ پالیسی انسٹی ٹیوٹ SDPI))اور دی بینک آف پنجابBOP))کے اشتراک سے کیاگیا۔ تقریب سرینا ہوٹل، اسلام آباد میں منعقد کی گئی۔ایک گول میز کانفرنس کا اہتمام کیا گیاتھا جس کی صدارت کے فرائض ظفر مسعود(بی او پی کے صدر اور سی ای او)اور ڈاکٹر عابد قیوم سلیری(ایگزیکٹو دائیریکٹر- ایس ڈی پی آئی) نے انجام دیے۔ ظفر مسعود(صدر اور سی ای او- بی او پی) نے کہا کہ پاکستان اور دنیا بھر کے پالیسی میکرز نے معاشی ترقی اور ذریعہ معاش میں بلیو اکانومی کے کردار کو مکمل طور پر استعمال نہیں کیا۔میریٹائم سیکٹر اہم مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم کم اور درمیانے میعاد کی بیرونی مالیاتی ضروریات کی تکمیل انتہائی پرکشش شرائط(vis a vis plain vanilla offering of Surkus and Eurobonds) پر گرین اور بونڈز فنڈ اکھٹا کرسکیں، مچھلیوں کی برآمدات اور ساحلی سیاحت وغیرہ میں اضافہ کر سکیں۔گلوبل سسٹین ایبل بونڈ مارکیٹ 1 ٹریلین امریکی ڈالرز کے لگ بھگ ہوگی گلوبل سسٹین ایبل بونڈز کا اجراء کیا ہے۔بھارت میں کارپوریٹ سیکٹر نے تقریباََ ESG کے ذریعے2021 میں 10بلین امریکی ڈالرزبذریعہ ESG اور گرین بونڈزکا اجراء کیا۔ جبکہ پاکستان نے جاری کردہ اپنے پہلے گرین بونڈکی کامیابی کوجانچا۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ گرین ایسٹس کی نشاندہی کرتے ہوئے بڑی پائپ لائن تشکیل دی جائے اور بین الاقوامی معیار کے مطابق گنجائش میں اضافہ کیا جائے۔ ہمارے بلو نیچرل ریسورسز کاکلایمیٹ چینج اور زیادہ استحصال آبی حیاتیاتی تنوع میں کمی کے باعث اہم لاگت نکال رہا ہے۔حالیہ سیلاب بھی اس امر میں موذوں اور مرکوزسرمایہ کاری میں تخفیف کا باعث بن سکتا ہے۔بلو ریسورسز پرکمیونٹیز کی زندگی بسر کرنے کا انحصار بھی متاثر ہوا ہے جو بے روزگاری اور غربت کا سبب بنا ہے۔بلو اکانومی جی ڈی پی کا0.45% ادا کرتا ہے۔

