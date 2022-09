جنرل باجوہ کی مبینہ آڈیو بھی سامنے آگئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )سوشل میڈیا پر ایک آڈٖیو وائرل ہو رہی ہے جس کے بارے میں افواہیں کہ یہ آواز مبینہ طور پر آرمی چیف جنرل قمرجاوید باجوہ ہے کی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی مبینہ آڈیو میں بولنے والا شخص یہ کہتاہے کہ ” ہم نے بڑی مشکل سے اسے اعتماد کا ووٹ دلوایا تھا ، ورنہ اس نے اسی وقت ہی فارغ ہو جانا تھا ، یہ اپنے اراکین اسمبلی سے ملتا ہی نہیں ہے ، جو چند لوگ اس کے حواری ہیں ، جو چمچے ہیں ،جو اس کے قریب ہوتے ہیں ، وہ کسی اورکو قریب آنے ہی نہیں دیتے ،یہ اکثر انہی کی سنتا ہے ، پنجاب حکومت میں جو اس نے بزدار کو رکھا ہوا تھا اس پر بھی بہت شکایتیں تھیں، میں نے اسے کہا کہ یہ تم اپنے 22 سال کی محنت ضائع نہ کرو گے، اسے بد ل دو ، وہ اس پر مان بھی گئے اور کہا کہ میرے سرکار چلیں علیم خان کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں، میں نے علیم خان کو بتا دیا کہ تم آ جاﺅ ہم تمہاری بات کرتے ہیں ، دوسرے دن جب علیم خان پنڈی پہنچ گیا تو چوہدری فواد کہتا کہ سر کوئی ایسی بات نہیں ہے ، یہ بعدمیں دیکھیں گے ، یہ اتنی جلدی نہیں ہو سکتا، اسی طرح مختلف مقامات پر ایم کیوایم والے بھی یہی کہتے تھے ہم تو آپ کی خاطر ان کے ساتھ ہیں ورنہ یہ ہماری بھی بات نہین سنتا۔

سوشل میڈیا پر چلنے والی آڈیو میں کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ ”اسی طرح یہ اپنی پوزیشن خراب کرتا چلا گا، اس کے بعد روس والا معاملہ آ گیا ، اگرچہ یہ ہم سے پوچھ کر گیا تھا ، لیکن بعد میں اس نے جو پالیسی اپنائی ، اس نے امریکہ کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی ، بولنا شروع کر دیا ، میں نے اس کو سمجھایا کہ ہم نے ان سے پیسے لینے ہوتے ہیں ، کافی سارے کام چلانے ہوتے ہیں، تم نے جوکرنا ہے وہ کرو، لیکن شور مت کرو، بولو مت ، انہیں سامنے سے چیلنج مت کرو، اس طرح کی بات نہ کرو کہ وہ بالکل تمہارے خلاف ہو جائیں، جب جنرل فیض حمید کو پروموٹ کرنا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے اسے بطور آپشن چیف کیلئے بھی رکھناہے تو اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ بطور کور کمانڈر اے سی آر لے ، میں نے کہا کہ فیض حمید کو یہاں پوسٹ کرنا چاہتاہوں ، تو اس نے کہا کہ مجھے چھ مہینے کا ٹائم دیدیں ، میں چھ ماہ بعد اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں ان کی پوسٹنگ کرنے لگا ہوں تو اس نے کہا نہیں ابھی رہنے دیں ۔

