نوجوان کرکٹر دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق

اسلام آباد( ویب ڈیسک ) دل کا دورہ پڑنے سے کھلاڑیوں کی اموات کا سلسلہ جاری ہے ، اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے فاسٹ باؤلر شہزاد اعظم دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گئے ۔

کرکٹ تجزیہ کار فرحان ناصر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک خبر شیئر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے 36 سالہ فاسٹ باؤلر آج صبح دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے ۔

إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

SHAHZAD AZAM

36 years old fast bowler from Islamabad passed away this morning due to cardiac arrest!

