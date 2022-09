عمران خان کی امریکی سائفر سے متعلق گفتگو کا دوسرا حصہ بھی لیک ہوگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) سابق وزیراعظم عمران خان، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کے درمیان امریکی سائفر سے متعلق گفتگو کا دوسرا حصہ بھی لیک ہوگیاجس میں اسد عمر کہتے ہیں کہ یہ خط نہیں، یہ تو ایک میٹنگ کا ٹرانسکرپٹ ہے، ایک حصہ پہلے ہی منظرعام پر آچکا ہے۔

تازہ آڈیو میں عمران خان کو یہ کہتے سنا جاسکتا ہے کہ " شاہ جی ، ہمیں ایک میٹنگ کرنی ہے جس میں میں، آپ، فارن سیکریٹری اور اعظم خان ہوں گے جس میں ہمیں کہنا ہے کہ چپ کرکے اپنی مرضی کے منٹس نکالیں، اعظم کہہ رہا ہے کہ اس کے مںٹس بنا لیتے ہیں اور پھر فوٹو سٹیٹ کروا کر رکھ لیں گے ۔

اعظم خان کو یہ پوچھتے سنا جاسکتا ہے کہ " سر یہ سائفر 8، 9 کو آیا تھا، 8کو آیا۔ عمران خان مداخلت کرتے ہیں کہ میٹنگ 7 کو ہوئی ہے ، ہم نے تو امریکہ کا نام لینا ہی نہیں ہے ، لیکن اس ایشو پر کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے، پلیز !

#EXCLUSIVE: Part 2 of the cipher conspiracy leaked, the then PM @ImranKhanPTI with his foreign minister @SMQureshiPTI and planning minister @Asad_Umar and PS Azam Khan discussing how to give twist to the cipher and sell it as a conspiracy against his Govt in the public. pic.twitter.com/yIVmGboGX0