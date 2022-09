کراچی (آئی پی ایس )قومی ائیرلائن کی انتظامیہ نے کیبن کریو کے نامناسب لباس پہننے کا نوٹس لینے پر اداکار عدنان صدیقی پی آئی اے پر برس پڑے ۔

اداکار عدنان صدیقی نے اس حوالے سے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ کیبن کریو کی اخلاقی تربیت کے بجائے پی آئی اے کو اپنی توانائی انفراسٹرکچر، سیفٹی اور سروس کے معیار کو بہتر بنانے میں لگانی چاہیے۔پی آئی اے کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ انتظامیہ نے کیبن کریو کے نامناسب لباس پہننے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈریس کوڈ پر عمل درآمد کے لیے ہدایات جاری کردیں۔

Instead of moral

policing the cabin crew, the PIA should rather invest its energy in improving the infrastructure, safety and service standards. #cleanyourbackyardfirst