گلوکارہ دعا لیپا اور کامیڈین ٹریور نوح میں نزدیکیاں بڑھنے لگیں

نیویارک(ڈیلی پاکستان آن لائن) ایمی ایوارڈ یافتہ گلوکارہ دعا لیپا اور معروف کامیڈین اور میزبان ٹریور نوح میں نزدیکیاں بڑھنے لگیں، دونوں کو ایک ساتھ نیویارک میں دیکھا گیا۔

ڈیلی میل اخبار کے مطابق 27 سالہ برطانوی گلوکارہ دعا لیپا آج کل نیویارک میں معروف کامیڈین اورٹی وی میزبان ٹریور نوح کو ڈیٹ کر رہی ہیں۔ دونوں کے نئے افیئر کے حوالے سے افواہیں بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہیں۔دعا لیپا او ر ٹریور نوح کو نیویارک کے" جمیکا" ریستوران اور "مس لیلی" میں ایک ساتھ دیکھا گیا ہے۔ جہاں یہ دونوں ریستوران میں موجود دیگر افراد سے الگ ڈنر کرتے دیکھائی دیئے۔ ریستوران سے باہر کی دو تصاویر بھی انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی ہیں۔ جس میں یہ دونوں شخصیات ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔

