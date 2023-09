پرامن لوگوں پر حملہ گھناؤنا عمل ہے: اقوام متحدہ کی پاکستان میں خودکش حملوں کی مذمت 

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے پاکستان میں گزشتہ روز ہونے دہشتگرد حملوں کی مذمت کی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے مذمت بیان میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ میں جمعہ کو پاکستان میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کرتا ہوں۔

انتونیو گوتریس نے مزید کہا ہے کہ دہشتگرد حملوں میں پرامن، مذہبی تقریبات کے دوران لوگوں کو نشانہ بنایا گیا جو کہ ایک گھناؤنا عمل ہے، حملوں کے ذمہ داروں کا محاسبہ ہونا چاہیے۔

I condemn the terrorist attacks that took place in Pakistan this Friday.



It is abhorrent that these attacks targeted people during peaceful, religious ceremonies.



Those responsible must be held to account.