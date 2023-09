وارم اپ میچ؛ سعود شکیل کے بلے پر سپانسر نہ دیکھ کر مداح حیران

حیدر آباد دکن(ڈیلی پاکستان آن لائن)نیوزی لینڈ کے خلاف ورام اپ میچ میں مڈل آرڈر بیٹر سعود شکیل کے پاس سپانسر بیٹ نہ ہونے پر شائقین کرکٹ حیران رہ گئے۔

حیدرآباد کے راجیو گاندھی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں مڈل آرڈر بلے باز سعود شکیل نے جارحانہ اننگز کھیلتے ہوئے 141.51 کے سٹرائیک ریٹ سے 53 گیندوں پر 5 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے 75 رنز بنائے تاہم انکے پاس سپانسر بیٹ نہیں تھا جس پر مداح حیران رہ گئے۔

I'm so disappointed to see that saud shakeel got no sponsor ????????

Man he is hitting classy shots with flat bat ????#PAKvsNZ #WorldCup2023