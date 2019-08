صوفیہ مرزا پر منی لانڈرنگ کا الزام، سوشل میڈیا پر وائرل خبر کی حقیقت سامنے آگئی

صوفیہ مرزا پر منی لانڈرنگ کا الزام، سوشل میڈیا پر وائرل خبر کی حقیقت سامنے آگئی صوفیہ مرزا پر منی لانڈرنگ کا الزام، سوشل میڈیا پر وائرل خبر کی حقیقت سامنے ...

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا پر خبر وائرل ہے کہ اداکارہ صوفیہ مرزا کو منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کے باعث نوٹس جاری کیا گیا ہے تاہم اداکارہ نے ایسی خبروں کی تردید کی ہے۔

سوشل میڈیا پر بعض صارفین کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جارہا ہے کہ اداکارہ صوفیہ مرزا منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں ۔ ان کے خلاف ایف آئی اے میں شکایت درج کرائی گئی ہے جبکہ نیب نے بھی اس معاملے کا نوٹس لے لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر 2 نوٹیفکیشن بھی وائرل ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جارہا ہے کہ یہ صوفیہ مرزا کو بھجوائے جانے والے نوٹسز ہیں لیکن ان کی تحریر سے واضح نہیں ہوتا کہ یہ کس کو بھجوائے گئے ہیں۔

دوسری جانب اداکارہ صوفیہ مرزا نے نیب یا ایف آئی اے کی جانب سے کوئی بھی نوٹس موصول ہونے کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ جعلی نوٹس ہیں ، انہیں کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا۔

All fake I didn’t receive any notice .. would u tell me the source ? — Sophia Mirza (@IamSophiaMirza) August 30, 2019

صوفیہ مرزا نے واضح کیا کہ ان کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کیا جارہا ہے ، انہیں کسی معاملے میں نہیں پکڑا گیا اور نہ ہی وہ اس قسم کے کام میں ملوث ہیں۔

